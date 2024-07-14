كنعاني: الإجراءات الأحادية الأميركية تؤثر على السلام والأمن الدوليين

العالم - إيران

وندد كنعاني اليوم الأحد بالإجراء الأحادي والسياسي للكونغرس الأميركي بوضع اسم كوبا على قائمة ما يسمى الدول الداعمة للإرهاب.

واعتبر هذا الاجراء للكونغرس الأميركي بأنه يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبادئ مساواة السيادات وحصانة الحكومات وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتابع الناطق باسم الخارجة الإيرانية أن التوجهات الأحادية لبعض الدول وعلى رأسها الإدارة الأميركية، في اعتماد البدع والهرطقات وإيجاد هكذا قوائم أحادية، ناتجة عن التوجهات السياسية النفعية والمتغطرسة.

وأكد أن هكذا إجراءات أحادية، هي في تناقض تام مع القواعد الدولية المعترف بها، وأن تكرارها يقوض أساس السلام والأمن الاقليميين والدوليين.

وخلص كنعاني إلى القول إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها إحدى ضحايا هذه السياسة المغلوطة للإدارة الأميركية، إذ تبدي تضامنها مع كوبا حكومة وشعبا، تعلن دعمها الحازم لجهود الحكومة الكوبية لمواجهة هذا الممارسات غير القانونية للولايات المتحدة الأميركية وجعل واشنطن تتحمل المسؤولية.