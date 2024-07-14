الجيش الاحتلال يبحث عن مقاتلين متطوعين في فيسبوك!

العالم - الإحتلال

وقال الجندي إن استمرار الحرب يصيب الجنود بـ"أضرار نفسية واقتصادية"، وإذا استمر الجيش بسياسته الحالية لن يجد مزيدا من الجنود، وفق تعبيره.

وصرح الجندي في كلامه: "أن الجنود في حالة إرهاق وتعب، ولا يفهمون لماذا يدخلون إلى المناطق نفسها في غزة مرات كثيرة حيث يواجهون الموت، بإشارة إلى تكرار الجيش لعملياته العسكرية في أحياء مدينة غزة".

وشدد الجندي في لواء غولاني على أن الجيش الإسرائيلي قائم في أغلبه على قوات الاحتياط التي بدأت تشعر بحالة الاستنزاف، مطالبا قادة الجيش بـ"الاستيقاظ ومعرفة الميدان".

وقال إن "الجيش يعاني من نقص في القدرات البشرية، مما ينعكس سلبا على المقاتلين ويحطم عزيمتهم و الجنود الإسرائيليين في حالة إرهاق واستنزاف مع استمرار الحرب في قطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان".

وكان الإعلام العبري كشف مؤخرا عن أن مئات من جنود الاحتياط يفرون من الخدمة عن طريق السفر بدون إبلاغ قادتهم.

ويواجه جيش الاحتلال أزمة في التجنيد، دفعته لتمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا لمدة 8 أعوام، ولفرض تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) الذين أثار تجنيدهم أزمة سياسية بعد أن تمتعوا بالإعفاء من التجنيد لسنوات طويلة.