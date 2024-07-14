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فيديو خاص: هل انسحبت حماس من المفاوضات بعد مجزرة خانيونس؟!!

الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

اكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان بسام خلف لقناة العالم الاخبارية ان مجزرة مواصي خانيونس ليست الاولى التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، والذي بدأها منذ اليوم الاول من عدوانه بمجزرة مستشفى المعمداني، وهذا دأب العدو الصهيوني الذي ارتكب قائمة طويلة من المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

واضاف بسام: السبب هو ان العدو لم يجد من يردعه ويضع له حدا عن ارتكاب المزيد من هذه المجازر، بل انه دائما مدعوم من الولايات المتحدة بكل خطوة، ويجد في كل المحافل من يدافع عنه ويبرر له حتى من أبناء جلدتنا.

واعتبر ان هذا انحدار اخلاقي وسياسي غير مسبوق في تاريخ القضية الفلسطينية، بالاضافة الى ان نتانياهو من الواضح انه لا يريد الاستمرار في التفاوض ولذلك هو يرتكب هذه المجازر حتى تنسحب حركة حماس من المفاوضات ويتم تحميلها المسؤولية.

وندد عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان بسام بصمت المجتمع الدولي والامم المتحدة، وقال: لم نسمع ادانات من مؤسسات حقوق الانسان ما يفسح المجال امام نتانياهو وهذا الجيش الفاشي الصهيوني ان يستمر في هذه المجازر.

ونفى انسحاب حركة حماس من المفاوضات لان هذا ما يريده نتانياهو، وانما هناك تحذير نُقل الى الوسطاء من ان هذه السياسة قد تؤدي الى نهاية المفاوضات واستمرار العمليات العسكرية.

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