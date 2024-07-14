الاحتلال يتراجع عن رواية اغتيال الضيف في مجزرة المواصي

العالم - الإحتلال

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر أمنية إسرائيلية، لم تسمها، أنه لا يوجد معلومات استخباراتية بعد، تؤكد نجاح محاولة اغتيال الضيف، مضيفة أنه "حتى الآن لم ترد أي معلومات استخباراتية جديدة تسمح بتعزيز أو إثبات صحة خبر اغتيال الضيف".

وتابعت المصادر الإسرائيلية ذاتها: "ما زلنا ننتظر المزيد من المعلومات التي ستوضح نتائج الهجوم".

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الضيف تمكن منذ بداية الحرب، وقبل الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من الفرار من مخبأه الذي كان يتواجد فيه، جنوب قطاع غزة.

وادعت أن القائد العام لكتائب القسام "كان منذ بداية الحرب، في جنوب قطاع غزة "خان يونس ورفح" - وفي معظم الأوقات كان في أنفاق تحت الأرض، خاصة تحت مخيم خان يونس للاجئين".

وقالت: "رغم أن الفرقة 98 قامت بالمناورة لمدة 4 أشهر في خان يونس، إلا أنه من غير المعروف أنها اقتربت من الضيف أو وصلت إلى المكان الذي كان يقيم فيه".

وتبريرا لفشل الجيش الإسرائيلي المزعوم في إغتيال القائد محمد الضيف، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه يتم تعريف الضيف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أنه "مراوغ".

ولفتت الإذاعة إلى أن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه في الآونة الأخيرة فقط، سمح الضيف لنفسه بالخروج من الأنفاق - بسبب الحالة المتقدمة للمفاوضات بشأن صفقة إعادة المختطفين. وهكذا وصل إلى مجمع عائلة سلامة الموجود فوق سطح الأرض في المواصي".

وتابعت أن الضيف كان ضالعا "بشكل مكثف في استمرار إدارة الحرب وقيادة الجناح العسكري لحماس. ولهذا السبب أيضا التقى بلواء خان يونس رافع سلامة، حيث كانا لحظة الهجوم في اجتماع عمل".

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلامة وصل إلى نفس الموقع في المواصي مؤخرا فقط، ولم يكن محل إقامته الدائم.

وأدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، السبت، إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ونفت حماس صحة الادعاءات الإسرائيلية بأن هذا القصف استهدف الضيف ونائبه، وقالت في بيان: "هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا، وإن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة".