دول عربية تزيد صادراتها للإحتلال

العالم – باختصار

مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي خمس دول عربية زادت صادراتها الى الكيان منذ 7 اكتوبر الماضي.



بيانات رسمية إسرائيلية: الدول الخمس هي الإمارات ومصر والاردن والمغرب والبحرين.



بيانات رسمية إسرائيلية: صادرات الدول الخمس الى الاحتلال تجاوزت ملياري دولار في ثمانية اشهر.



الإمارات أكثر دولة زادت من علاقاتها التجارية مع الإحتلال، تليها مصر ثم الأردن والمغرب والبحرين.



مصر زادت من وارداتها من كيان الإحتلال بنسبة 290% منذ بداية العدوان على غزة.



التبادل التجاري بين مصر وكيان الإحتلال في مجال الطاقه وتحديدا الغاز ارتفع بشكل كبير.



حركة "بي دي اس" للمقاطعه: الدول المستمرة في التعامل مع الاحتلال تجاريا شريكة في حرب الابادة.



هذه الوقائع تكشف أن التعامل التجاري مع الإحتلال يمنحه المليارات التي توظف في العدوان.



تقارير هذا التعامل يساعد الاحتلال في أزمته الاقتصادية ويخفف الضغوط الداخلية على الحكومة.



الإحتلال يعاني أزمة اقتصادية نتيجة عمليات محور المقاومة التي تمنع وصول السفن الى موانئه.



عمليات القوات اليمنية في البحر الاحمر أوقفت نشاط ميناء ايلات في كيان الاحتلال بشكل شبه كامل.



ناشطون: ليس المطلوب من هذه الدول دعم المقاومة بوقف دعم الاحتلال لا سيما اقتصاديا.

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