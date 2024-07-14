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روسيا ترحب بدور إيراني في تسوية الصراع في أوكرانيا

روسيا ترحب بدور إيراني في تسوية الصراع في أوكرانيا
الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال السفير الروسي لدى طهران آلكسي ددوف، إنه إن كانت طهران جاهزة للاضطلاع بدور كوسيط لتسوية الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا، فإن موسكو مستعدة لدراسة هذا الاقتراح.

العالم - إيران

ونقلت وكالة ريونوفيستي الروسية للأنباء عن ددوف قوله إن مجالات توسيع التعاون بين إيران وروسيا كثيرة قائلا إن الرئيس الروسي كان من أوائل قادة الدول الذين اتصلوا بالرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان ليهنئه على فوزه بالانتخابات.

وعن التوقيع على الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا أعرب سفير روسيا عن اعتقاده بأن يتم التوقيع على الاتفاق في مستقبل يمكن توقعه نظرا إلى مسار بدء الحكومة الجديدة أعمالها في إيران.

وأعرب ددوف عن أمله بأن يتم التوقيع على الاتفاق في مستقبل قابل للتوقع "لأن توقيع الاتفاق يعطي زخما ودفعا جديدا وجادا وقويا لتطوير العلاقات بين البلدين."

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