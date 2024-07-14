محارب جمهوري يكشف عن دور اسرائيل في محاولة اغتيال ترامب!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف بينيت: هذا اذا جرت انتخابات، لان هناك الكثيرين يعتقدون بان الديمقراطيين يعملون على اثارة الحرب الاهلية والعنف والاغتيالات في المستقبل وربما ينجحون او أنهم يحاولون خلق حالات استثنائية في الولايات المتحدة بسبب جرائم الحرب التي عملوها في اوكرانيا واسرائيل ومواقع اخرى.

واكد انه هذه المرة سوف لن تكون هذه المحاولات في صالحهم لأنهم بدأوا يخسرون هذه اللعبة، صحيح ان ترامب هوجم امس، لكن الكثير من الاميركيين لايريدون ان يشتعل العنف في الولايات المتحدة، بعد ان كان العنف وخاص الاغتيالات قد توقفت في الولايات المتحدة منذ عقود طويلة.

واستبعد سكوت بينيت الباحث والمحلل السياس الاميركي ما قيل عن انتماء المشتبه به في حادث اطلاق النار الى الحزب الجمهوري وقال ان هذه مجرد اوهام وتخيلات وانه واحد من المحاربين الجمهوريين القدماء، ولا نريد ان ندخل في قضية الاغتيالات.

وتابع: هذه اوهام من الديمقراطيين ووسائل الاعلام التابعة لهم، الذين يخالفون الله والاسرة الاميركية والزواج، والجمهوريون لم يتدخلوا في اي جرائم واغتيالات وانهم اناس يعتقدون بالاسرة والاخلاق.

وصف بينيت الديمقراطيين بأنهم تسمموا بهذه الامور التي لا تنفع المجتمع وليست في صالحه كالمثلية وامور اخرى، ونراهم يتكلمون ويصنعون مقاطع فيديو ضد ترامب ومؤيديه، وليس هناك ادنى شك بان من قام بهذ العملية هو من المتطرفين في الحزب الديمقراطي.

واتهم الرئيس بايدن بانه قد دعا الى هذه الترهات التي يطلقها بين الفينة والاخرى، وهو يقصد تدخل العسكريين وهو بطبيعته عنيف جدا هو وادارته، بالرغم من الخلل العقلي الذي يعاني منه، يبحث عن الحروب وان يجر قدم ترامب الى مثل هذه المحاولات، ويستخدم لذلك الدعاية للعنف.

واعتبر سكوت بينيت الباحث والمحلل السياس الاميركي ان على انصار ترامب ان يقفوا امام هذه المحاولات ويمنعوا اي حرب اهلية اذا ما حاول الديمقراطيون اشعالها خلال الاشهر القادمة، وهذا جزء من حسابات الديمقراطيين لخلق الفوضى من اجل ان يضعوا حدا للحملات الانتخابية ويمنعوا اجراء الانتخابات في الاشهر القادمة.

واكد بينيت ان هذا ربما يخلق دعما اكبر لترامب، وهذا جزء مما تحسبه اسرائيل والتي لها يد في محاولة الاغتيال كي يدخل المجتمع الاميركي في صراع داخلي وتتفرغ اسرائيل لحزب الله وغزة.

ولم يستبعد ان تتدخل روسيا وتمنع هذه المجزرة التي تحصل حاليا في منطقة الشرق الاوسط، معتبرا ان الشعب الاميركي يريد التغيير لكن ليس بأي ثمن.

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