حزب الله يدك مواقع جنود الاحتلال في الرمثا وحدب ورويسات العلم

العالم - الإحتلال

كما شنت المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏اييليت، مُستهدفةً أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحققت فيها إصابات مؤكدة.

وأفادت المقاومة في بيان إلى ان هذه العملية، تأتي رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدتي أرنون والخردلي.

ومساء اليوم، عند الساعة (15:10)، استهدفت المقاومة بصاروخ بركان، إنتشاراً لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة. كما استهدفت عند الساعة (19:05)، موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وصباح اليوم، عند الساعة (10:45)، استهدفت المقاومة انتشاراً لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية.

وزفت المقاومة الإسلامية، بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد سمير عيد قباني “ابو سمرا” مواليد عام 1968 من منطقة المزرعة في بيروت، وسكان منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

في السياق قطع جيش الإحتلال الإسرائيلي الكهرباء وإمدادات المياه عن قسم كبير من سكان منطقة مرجعيون ومحيطها في جنوب لبنان، على أثر قصفه، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، محطة توزيع الكهرباء في مرجعيون، التي تغذي محطات ضخ المياه أيضاً، وذلك على إيقاع التبادل المتواصل لإطلاق النار مع المقاومة الإسلامية اللبنانية.

,أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنه "وفي آخر سلسلة الاعتداءات المتكررة من قبل العدو "الإسرائيلي" على الشبكات والمنشآت التابعة للمؤسسة، فقد تم ليل السبت تاريخ 13/07/2024 استهداف محطة مرجعيون بقذائف مدفعية عدة، مما أدّى إلى وقوع أضرار جسيمة فيها طالت المحولات والخلايا وشبكات التوتر العالي وخروجها بالتالي من الخدمة.

وقالت: "تقوم المؤسسة حاليًا بتقييم الوضع التقني والفني للمحطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة".