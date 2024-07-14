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فيديو خاص: صحفي يتحدث عن مجزرة النصيرات!!

الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة اخرى في القطاع عندما استهدف مدرسة ومركزا لإيواء النازحين في مخيم النصيرات تابع لوكالة غزث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة "اونروا"، يتواجد فيه آلاف المواطنين، وكان الاحتلال قد اعلنه منطقة آمنة.

واضاف مراسلنا ان الفلسطينيين نزحوا الى هذا المركز من شمال وجنوب القطاع والمناطق الشرقية والمحافظة الوسطى، وقامت الطائرات الاسرائيلية اليوم بقصفها بعدد من الصواريخ الثقيلة، ما ادى الى استشهاد ما لا يقل عن 15 فلسطينيا، فيما اصيب العشرات جراء ذلك.

واكد ان جل الضحايا هم من الاطفال والنساء، ومن المعروف ان مراكز الايواء بتعج بهم، حيث يقومون بأعمالهم اليومية من غسل ملابس وتجهيز طعام وما الى ذلك.

واوضح مراسل قناة العالم ان عدد الاصابات لا يقل عن 70 حالة حتى الان، بعضها وصفت بالخطيرة، في ظل عدم وجود الرعاية الصحية والمستلزمات والكوادر الطبية لرعاية هؤلاء.

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