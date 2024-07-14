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في لقاء جمعا من ممثلي الأعراق والمذاهب؛

بزشكيان: تعزيز الوحدة والتماسك والتسامح هو الحل للمضي قدما

بزشكيان: تعزيز الوحدة والتماسك والتسامح هو الحل للمضي قدما
الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان لدى استقباله جمعا من ممثلي الأعراق والمذاهب أن السبيل للمضي قدما في الأمور وتحقيق الأهداف، يكمن في تعزيز الوحدة والتماسك والتسامح.

العالم - إيران

وقال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان لدى استقباله جمعا من ممثلي الأعراق والمذاهب: إن الخلافات والتنافر، سيؤديان إلى ابتعاد عامة الناس عن الدين، لذلك فإن السبيل للمضي قدما في الأمور وتحقيق أهدافنا، يكمن في تعزيز الوحدة والتماسك والتسامح.

وأضاف أن ما قاله خلال حملته الانتخابية حول إرساء العدالة للأعراق والمذاهب: لم يكن شعارا، بل إننا في بداية هذا المشوار، وإن العنصر الضروري لسلوك هذا المسار، هو المزيد من التعامل والحوار، وسنسعى لعقد اجتماعات أوسع معكم وممثلي جميع العرقيات والمذاهب في البلاد.

وأكد أنه يؤمن بأن بناء البلاد وإنمائها، لا يتحققان في ظل الخلافات والمواجهة، مضيفا: إن كان خلاف فيما بيننا ولا نستطيع إيجاد التناغم، فإن من يتضرر هم الشيعة وأهل السنة على السواء.

وأوضح بزشكيان أنه سيعقد في اول فرصة اجتماعا واسعا مع حشد أكبر من العرقيات والمذاهب.

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