"اغتيال ترامب".. اصابع إتهام جمهوريين تشير الى "بايدن"!

العالم - الأميركيتان

وكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس على منصة "x": "الرسالة الأساسية لحملة بايدن هي أن دونالد ترامب فاشي استبدادي يجب إيقافه بأي ثمن، وقد أدى هذا الخطاب مباشرة إلى محاولة اغتيال ترامب".

وأكد النائب ومؤيد ترامب ويسلي هانت في منصة "X " أن خطاب بايدن أدى إلى العنف السياسي.

وكتب عضو الكونغرس مايك كولينز في منصة "X": "يجب على المدعي العام الجمهوري لمقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا أن يوجه على الفور اتهامات بالتحريض على القتل ضد بايدن".

وكتب الجمهوري كيث سيلف في منصة "X " : "كل أمريكي يجب أن يشعر بالغضب من تحريض الرئيس الحالي على ارتكاب أعمال عنف ضد ترامب.

كما اتهم أعضاء الكونغرس لورين بويبرت ومارشا بلاكبيرن ونيك لالوتا وكلوديا تيني، بايدن بمسؤولية التسبب بمحاولة اغتيال ترامب.

وذكرت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق نقلا عن تسجيل لمحادثة مسربة قال فيها الرئيس الأمريكي إن الوقت قد حان للتوقف عن الحديث عن المناظرة والتركيز على ترامب.

وكان ترامب تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا أمس السبت.

وأصيب ترامب في أذنه، وقتل شخص آخر كان بجواره كما أصيب اثنان آخران، فيما تمكن رجال الخدمة السرية من تصفية مطلق النار.