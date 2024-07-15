فتح مراكز اقتراع ناخبي الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب السوري

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وقد بدأ المواطنون السولريون بالتوافد إلى المراكز الانتخابية في المحافظات مع فتح صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

وأشارت اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إلى أنَّ عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع بلغ 1516 مرشحًا، كاشفةً أنَّه تم تحديد 8151 مركزًا للاقتراع.

من جهتها، أوضحت "الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)"، ان عدد المرشحين 1516 مرشحاً في القطاع أ 409، وفي القطاع ب 1107 يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، وتم تحديد 8151 مركزا للاقتراع بجميع المحافظات.

وفي دير الزور توافد الناخبون إلى المراكز الانتخابية في المحافظة لاختيار 14 عضواً 8 فئة أ و6 فئة ب يمثلون المحافظة من بين 43 مرشحاً لعضوية المجلس الجديد، حيث بلغ عدد المرشحين في الفئة أ 23 مرشحاً و20 مرشحا فئة ب.

وبين رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات القاضي حسين الزغير أن عدد المراكز الانتخابية في المحافظة 275 مركزاً، إضافة إلى مركز مخصص لأبناء محافظة الرقة وآخر لأبناء محافظة القنيطرة.

وفي دائرتي حلب وريفها، بلغ عدد مراكز الاقتراع 1105 مراكز وفق رئيس اللجنة القضائية الفرعية لمدينة حلب القاضي المستشار حسان ناصر، مشيراً في تصريح لمراسل سانا إلى أن عدد مراكز الاقتراع بالمدينة 450 مركزاً حيث تم توزيع الصناديق على كافة المراكز الانتخابية وتجهيزها بكافة اللوازم الضرورية للعملية الانتخابية .

بدوره بين رئيس اللجنة القضائية الفرعية لمناطق حلب القاضي المستشار خالد الصالح أن عدد المراكز بالريف بلغ 655 مركزاً.

وفي القنيطرة أوضح أمين عام المحافظة ماهر الأسعد في تصريح لمراسل سانا أن عدد المراكز الانتخابية بلغ 170 مركزاً انتخابيا يتوزعون على محافظات دمشق وريفها ودرعا إضافة إلى أرض محافظة القنيطرة.

المصدر: وكالة سانا