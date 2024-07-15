تشجيع فلسطيني وعربي لافت لإسبانيا في نهائي أمم أوروبا

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وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم للمنتخب الإسباني الذي حاز لقب البطولة، بسبب موقف مدريد المؤيد للحق الفلسطيني والمناهض للعدوان على غزة.



وكتب أحد المدونين: "أشاهد المباراة في القدس المحتلة حيث كل فلسطيني يدعم إسبانيا".



كما ذكر مدون آخر، "مبروك إسبانيا، شكرا لك على الاعتراف بفلسطين"، فيما أشار ثالث إلى أن "إسبانيا اعترفت بفلسطين ونددت بجرائم إسرائيل ضد الإنسانية وفازت باليورو اليوم، هذا ما تحصل عليه مقابل وقوفك على الجانب الأيمن من التاريخ".sd



وأواخر أيار/ مايو الماضي، اعترفت كل من مدريد ودبلن وأوسلو بدولة فلسطين، في قرار أثار غضب كيان الاحتلال الصهيوني.



وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل، إلى جانب نظيريه الإيرلندي والنرويجي: "الاعتراف بدولة فلسطين جاء إحقاقا للعدالة للشعب الفلسطيني".



وعرفت إسبانيا بمواقفها الصارمة تجاه العدوان على غزة، حيث طالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي، الدول الغربية بعدم انتهاج سياسة “الكيل بمكيالين” تجاه الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة.



وسبق أن شدد رئيس الوزراء الإسباني في نيسان/ أبريل الماضي، على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، "في حال ثبت انتهاكها حقوق الإنسان" ضمن عدوانها الوحشي المتواصل على قطاع غزة.



وصعدت إسبانيا مؤخرا من وتيرة انتقاداتها لكيان الاحتلال، حيث وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجاريتا روبليس، أواخر أيار/ مايو الماضي، الحرب المتواصلة على قطاع غزة المحاصر، بأنها "إبادة جماعية حقيقية"، وذلك عقب قرار مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي ظل تدهور العلاقات بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وإسبانيا.