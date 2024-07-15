ماذا نفعل لمكافحة الشعور بالنعاس في الحر؟

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ووفقا لها، يحاول الجسم دائما تنظيم درجة حرارته على المستوى المطلوب، ولكن مع ذلك هناك عدة أسباب تجعل الشخص يشعر بالنعاس في الطقس الحار.

وتقول: "يتطلب نقص الطاقة وارتفاع درجة حرارة الجسم طاقة إضافية لتبريد الجسم. ما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والنعاس. كما أن الجسم يفقد في الطقس الحار المزيد من السوائل خلال عملية التعرق، ما قد يؤدي إلى الجفاف. وحتى الجفاف الطفيف يمكن أن يسبب التعب والنعاس".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تنظيم درجة حرارة الجسم إلى النعاس، لذلك يحاول الجسم الحفاظ على درجة الحرارة المثالية، وإحدى الطرق هي تقليل النشاط لتقليل إنتاج الحرارة.

وتقول: "بالإضافة إلى ذلك، هناك تغييرات تحصل في إيقاع الساعة البيولوجية. يمكن أن تؤثر الحرارة على إيقاعنا اليومي الذي ينظم اليقظة والنوم كما أن التغيرات في الوسط المحيط يمكن أن تعطل هذا الإيقاع وتسبب النعاس".

ووفقا لها، يجب ألا ننسى تأثر الأشعة فوق البنفسجية، حيث أن التعرض لهذه الأشعة فترة طويلة يسبب الشعور بالنعاس.

وتشير الطبيبة، إلى أنه لمكافحة الشعور بالنعاس في الحر يجب الإكثار من شرب الماء (2-3 لترات في اليوم بغض النظر عن نمط الحياة والنشاط البدني) وتجنب التعرض فترة طويلة لأشعة الشمس، وعدم تناول الكحول والكافيين لأنها تزيد من جفاف الجسم، أو التقليل من تناولها.

وتوصي بتناول منتجات تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر والخيار والطماطم.

ووفقا لها، يؤدي الخلل في المحلول الملحي في الجسم إلى مخاطر صحية لأنه يلعب دورا مهما في عمل الخلايا والأعضاء، وأي خلل في توازنه، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عمل القلب، مثل عدم انتظام ضربات وحتى مشكلات خطيرة فيه. أما نقص المغنيسيوم فيسبب تشنج العضلات وضعفها وحتى فقدان التحكم بها.

وبالإضافة، إلى ذلك يؤثر المحلول الملحي على نقل النبضات العصبية، أي يمكن أن يؤدي عدم توازنه إلى مشكلات في الجهاز العصبي، بما فيها تغيرات المزاج والأرق وحتى التشنجات، ومشكلات في الكلى وأعضاء الجسم الأخرى. لذلك يجب دائما الحفاظ على توازن المحلول الملحي في الجسم وخاصة في حالات النشاط البدني المكثف.