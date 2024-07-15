مرسل العالم: الناخبون السوريون يدلون بأصواتهم

العالم – خاص بالعالم

وأفاد الزميل "وسام الجردي" نقلا عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 8151 مركزاً، وجميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات أدوا اليمين القانونية، بعد أن تمت تسميتهم من قبل المحافظين وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون الانتخابات العامة.

كما أكد مراسلنا أن عدد المرشحين بلغ 1516 مرشحاً، يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، مشيراً إلى أن المواطنين بدؤوا بالتوافد إلى المراكز الانتخابية مع فتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح مراسلنا أنه بعد إقفال الصناديق تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة في المركز الانتخابي، وتعلن النتائج النهائية من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات فور الانتهاء من عمليات فرز الأصوات. مشيرا إلى أن القانون في المادة 64 أجاز للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.

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