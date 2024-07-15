ترامب يكشف عن سبب "غير متوقع" أنقذه من الموت

العالم - الأميركيتلن

وتداولت وسائل إعلام أمريكية مضمون محادثة هاتفية جرت بين ترامب وطبيبه، روني جاكسون، بعد ساعات قليلة من محاولة الاغتيال.

وأكد ترامب لجاكسون في المحادثة عن سبب غير متوقع وراء نجاته، وهو "رسم بياني"، مؤكدا أنه أنقذ حياته.

وأوضح ترامب أنه خلال وقوفه أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كان يشير إلى رسم بياني يعرض إحصائيات الهجرة على الشاشة على يمينه، والذي عندما التفت للإشارة إليه انطلق الرصاص ليصيب أذنه اليمنى فقط، وكان من الممكن أن يخترق دماغه.

وقال ترامب لطبيبه روني جاكسون في محادثته معه: "لو لم أشر إلى هذا الرسم البياني وأدرت رأسي لأنظر إليه، لكانت تلك الرصاصة قد أصابتني في رأسي مباشرة".

وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.