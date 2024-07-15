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الأونروا: الكيان المحتل دمر أكثر من 190 منشأة أممية في غزة

الأونروا: الكيان المحتل دمر أكثر من 190 منشأة أممية في غزة
الإثنين ١٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أفاد المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 190 منشأة أممية في غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت مدير مكتب غزة إيناس حمدان، في تصريح صحفي الأحد: “بكل أسف، لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، والنازحون في قطاع غزة عاجزون عن إيجاد أماكن آمنة لينزحوا إليها”.

وأشارت إلى أن “أونروا” تشارك إحداثيات مؤسساتها بشكل يومي مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددة “منشآتنا تستخدم بشكل أساس لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

ويشن الاحتلال حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 38 ألفا و584 شهيدا، وإصابة 88 ألفا و881 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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