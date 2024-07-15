وزير خارجية بريطانيا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

العالم - اوروبا

واكد لامي في منشور له عبر منصة "إكس، اليوم الاثنين، و"عقب اتصالين هاتفيين مع رئيسي وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والفلسطيني محمد مصطفى"، على ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية غير المحدودة إلى غزة، وإطلاق سراح الأسرى.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على أهمية إيجاد طريق لما اسماه بـ"حل الدولتين" فلسطينية وإسرائيلية.

يذكر ان عبارة "حل الدولتين"، عبارة سياسية مراوغة تعني (اعترافا ضمنيا مجانيا بشرعية كيان محتل مغتصب لا يمتلك اي شرعية وجودية فعلية على ارض اغتصبها بالقوة بمساعدة بريطانيا ودول الاستكبار العالمي).

ومنذ 7 أكتوبر تشن قوات الاحتلال الإسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة وترتكب مجازر أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 127 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب عدوانها متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.