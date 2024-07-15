غارات وهمية اسرائيلية لمنع تشييع شهيدين في لبنان !

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الطيران الاسرائيلي خرق الجدار الصوتي في عدة مدن لبنانية في الجنوب، وصولاً الی العاصمة بيروت.

وأضاف مراسل العالم ان هذه العمليات تأتي في اطار بث الرعب في نفوس المواطنين اللبنانيين.

وأکد ان مدفعية الاحتلال الاسرائيلي استهدفت القری المتاخمة للحدود لاسيما بلدات کفرشوبا وراشيا التي استهدففتها مدفعية الاحتلال المستقرة في الزاعورة داخل الجولان السوري المحتل بعدد کبير من القذائف الانشطارية والقذائف الفسفورية.

وأشار مراسل العالم الی قصف الاحتلال بعض التلال المرتفعة التي تفصل بين بلدة الطيبة وبلدة العديسة وبلدة کفرکلا والتي ستشيع اليوم الشهيدين اللذين ارتقيا قبل يومين من خلال الغارة التي نفذتها مسيرة اسرائيلية علی طريق الخردلي.

وأوضح مراسل العالم ان الهدف من هذه الغارة، هو بث الخوف وتوهين عزيمة المواطنين اللبنانيين لمنعهم في المشارکة في مراسم التشييع، لاسيما وان هذه البلدة لاتفصلها سوی امتار قليلة عن بلدة المطلة.