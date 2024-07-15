الاتحاد الأوروبي يصر على المواقف العدائية ضد إيران ويمدد الحظر لعام آخر

العالم - إيران

وبحسب الموقع الالكتروني للاتحاد الاوروبي، فقد أوضح البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأنه تم تمديد اجراءات الحظر على إيران والتي تتم مراجعتها سنويا حتى 27 تموز/ يوليو 2025، وتشمل هذه الاجراءات 12 شخصية و9 كيانات ايرانية او لها علاقة بايران.

وأضاف البيان أن قائمة الحظر تتضمن كيانات وشخصيات إيرانية "تنشط في تصنيع وتوريد وبيع قطع الغيار الخاصة بالطائرات المسيرة"، على حد زعم البيان.

وأشار البيان الأوروبي أن الحظر ينص على تجميد ممتلكات الجهات المدرجة ضمن القائمة، وحظر تمويلها، كما تم فرض حظر السفر على الأشخاص المشمولين بالحظر.

وعلى الرغم من ان المسؤولين في إيران وروسيا رفضوا مرارا وتكرارا مزاعم التعاون العسكري فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة من اجراءات الحظر على طهران منذ صيف العام الماضي، بضغوط من الكيان الاسرائيلي والمعارضين للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

والجدير بالذكر ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني رأى انه بدل من أن يركز الاتحاد الاوروبي على جرائم الكيان الاسرائيلي في قطاع غزة، يستهدف المسؤولين الإيرانيين مجددا.

واعتبر كنعاني أن الحظر الأوروبي عفا عليها الزمن وغير فعال، وأن التكتل الاوروبي فضّل نيل رضا الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة على مصالح الاتحاد ودوله.

وأضاف كنعاني أن طهران تحتفظ بحق الرد على هذه الاجراءات التي أكد أنها تستند الى أعذار واتهامات واهية لا أساس لها.