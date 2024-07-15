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إطلاق سراح 8 بحارة إيرانيين مسجونين في قطر

إطلاق سراح 8 بحارة إيرانيين مسجونين في قطر
الإثنين ١٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تم إطلاق سراح 8 بحارة إيرانيين كانوا مسجونين في السجون القطرية.

العالم - إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وكيل حقوق الإنسان والشؤون الدولية بوزارة العدل الايرانية اعلن ان 8 بحارة إيرانيين كانوا مسجونين في سجون القطرية تم اطلاق سراحهم ودخلوا البلاد عبر مطار شيراز.

وأضاف: "هذه هي المجموعة الثالثة من البحارة الإيرانيين الذين تم إطلاق سراحهم ونقلهم إلى إيران هذا العام بالتعاون مع وزارة العدل وسفارة بلادنا في الدوحة".

واوضح: "البحارة الإيرانيون هم بشكل رئيسي من سكان محافظات بوشهر وهرمزكان وخوزستان، الذين كانوا قد دخلوا المياه الإقليمية للدول المجاورة بسبب نقص المعرفة أو بسبب تعرضهم لعاصفة".

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