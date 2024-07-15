الإثنين ١٥ يوليو ٢٠٢٤
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية بالعراق تستهدف إيلات المحتلة بالطيران المسيّر

المقاومة الاسلامية بالعراق تستهدف إيلات المحتلة بالطيران المسيّر
الإثنين ١٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، ميناء حيفا وإيلات المحتلة، بالطيران المسير، وصاروخ كروز.

العالم _ العراق

واعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق في بيان لها، إنها هاجمت فجر اليوم، أم الرشراش "إيلات" المحتلة وميناء حيفا المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، وصاروخ الأرقب " كروز مطور".

واوضحت إن هذا الاستهداف يأتي في إطار استمرار نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لفلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الاحتلال.

ويشن الاحتلال حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 38 ألفا و584 شهيدا، وإصابة 88 ألفا و881 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

روابط ذات صلة

مقاومة العراق الإسلامية تدك هدفا حيويا للاحتلال بميناء أسدود

المقاومة العراقية تستهدف محطة لتوليد الطاقة في الأراضي المحتلة