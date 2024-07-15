المقاومة الاسلامية بالعراق تستهدف إيلات المحتلة بالطيران المسيّر

العالم _ العراق

واعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق في بيان لها، إنها هاجمت فجر اليوم، أم الرشراش "إيلات" المحتلة وميناء حيفا المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، وصاروخ الأرقب " كروز مطور".

واوضحت إن هذا الاستهداف يأتي في إطار استمرار نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لفلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الاحتلال.

ويشن الاحتلال حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 38 ألفا و584 شهيدا، وإصابة 88 ألفا و881 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.