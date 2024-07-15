محاولة اغتيال ترامب، مسرحية ام واقع؟ مواقع التواصل تحكم..

العالم - هاشتاغ

فهل هي محاولة اغتيال واقعية أم هي مسرحية؟ هذا ما تفاعل معه نشطاء مواقع التواصل بکثفافة ويسلط عليه الضوء برنامج هاشتاغ الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وفي مجال أخر، يتردد علی مواقع التواصل الاجتماعي هذا السؤال:"هل فعلا سيتم بيع قناة السويس؟" الشارع المصري انشغل في الايام الأخيرة بتسجيل صوتي لم يتم التأكد من صحته يكشف أن الحكومة تتحضر لبيع أصول قناة السويسس بمبلغ خيالي يبلغ تريليون دولار. الجهات الرسمية نفت الخبر وقالت إن التسجيل غير صحيح، لکن نشطاء مواقع التواصل لم يقتنعوا بهذه التصريحات وکان لهم وجهات نظر مختلفة.

وفي مجال آخر، وبعد وقوفها في وجه الغرب والولايات المتحدة، خطوات جديدة تتبناها أفريقيا، لمواجهة المثلية. بوركينا فاسو أعلنت إقرار قانون يجرم المثلية في البلاد. واعتبر نشطاء مواقع التواصل ان هذا القرار هو امتداد لسياسات السلطات الجديدة في البلاد والتي ترتبط بمواجهة السياسات الغربية على كافة الصعد.

بعيداً عن هذا وبعد ارتكابها مجزرة المواصي في خانيونس، حاولت حكومة الاحتلال تبرير جريمتها بالقول إن قادة من المقاومة كانوا متواجدين في المنطقة التي استهدفها جيشها. لکن انتشار فيديوهات علی مواقع التواصل، کشف زيف رواية الاحتلال.

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