فيديو خاص: صحفي اسرائيلي يوجه اتهامات خطيرة لنتانياهو!!

العالم - خاص بالعالم

فيما اعتبر الصحفي رفيف دروكر بان صمت المتطرف بن غفير عن مهاجمة الصفقة في الفترة الأخيرة، يأتي لقناعته بأن نتنياهو سيفشلها.

وقال دروكر في صحيفة هاآرتس إن بنيامين نتنياهو يتمسك ببند محور فيلادلفيا متذرعا بأن تركه سيؤدي الى استعادة حماس لقوتها، رغم ان هذا المحور كان يوما ما تحت الوصاية الإسرائيلية ورقابة الجيش الإسرائيلي، ولم يمنع ذلك تنامي قوة حماس العسكرية.

ولفت هذا الصحفي اليساري الى ان صمت بن غفير واليمين في هذه المرحلة يدل على قناعتهم بأن نتنياهو قادر على تدمير أي صفقة في اللحظة الأخيرة .

وقال خلدون البرغوثي الخبير بالشان الإسرائيلي لقناة العالم الاخبارية: الاجهزة الامنية الاسرائيلية في حالة ضيق من سلوك بنيامين نتانياهو، هم مجمعون على انهم يريدون صفقة بأي ثمن، لكن نتانياهو يدفع باتجاه تأجيل هذه الصفقة أو الغاءها.

واضاف: المنظومة الامنية هي التي ستدفع ثمن اي تصعيد في المنطقة، سواء استمرار الحرب في قطاع غزة، او فتح جبهة لبنان، او انفجار الاوضاع في الضفة الغربية، لذلك هناك نوع من الصدام بين المستوى السياسي الاسرائيلي والمستوى الامني الاسرائيلي.

وتزداد وتيرة الصراع بين المؤسسة السياسية والامنية الإسرائيلية في تل ابيب مع قناعة الكثير من الجنرالات بأن نتنياهو يسعى الى افشال أي جهد لانجاح الصفقة المقترحة.

صحيفة يديعوت أحرنوت خرجت بعنوان يكشف كذب بنيامين نتنياهو في إشارة الى تصريحه بأنه لم يتحرك مليميترا واحدا عن خطة بايدن، معتبرة أننتانياهو أدخل على الصفقة أمورا شخصية، من بينها موضوع محور فيلادلفيا، من أجل اجهاضها.

وقال مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية لقناة العالم الاخبارية: اجهزة الامن الاسرئايلية قالت لنتانياهو عشرات المرات انه يلعب بالنار وهم يعرفون انه يلعب بالنار، ولكن هذا الانسان لا يهمه الا مصلحته الشخصية والسياسية، ويعرف ان اي تهدئة ووقف لاطلاق النار ستؤدي الى نهايته السياسية.

وتقول كل المؤشرات ان نتنياهو اذا ما غامر نحو المرحلة الأولى من الصفقة فإنه سيضع آلاف الحواجز في وجه باقي المراحل.

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