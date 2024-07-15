فيديو خاص يكشف حقيقة الانتخابات السورية اليوم!!

العالم - خاص بالعالم

ومع فتح الصناديق اعلن رسميا بدء الانتخابات التشريعية للدورة الرابعة لمجلس الشعب السوري، في اكثر من 8 آلاف مركز انتخابي على كامل الاراضي السورية، يتنافس فيها اكثر من 1500 مرشح على 250 مقعدا.

وقال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس : من يصل الى هذا المجلس قادر على تحقيق المهام المطلوبة، وهذا دورنا نحن اليوم الناخبين، وكل الحرية لأي ناخب ان ينتخب من يراه قادرا على تولي هذه المهمة، واكيد كل الاعداء ينظرون الى هذه الانتخابات وهم في حرقة ويتفجرون، من ان سوريا تشارك ابناءها ولا احد غيرهم له علاقة بالقرار السوري، اليوم السوريون يصنعون مستقبلهم.

العملية الانتخابية تجري بكل يسر وسهولة وراعت فيها اللجنة القضائية العليا للانتخابات الكثافة السكانية وتموضع العاملين في توزيع المراكز للوصول السهل للناخبين.

وقال معاون وزير الاعلام السوري احمد ضوا لقناة العالم الاخبارية: مجلس الشعب القادم معول عليه في مزيد من تعديل القوانين وصلاحها واجراء اصلاحات تخدم المواطن وتخدم البلد في نفس الوقت.

تطلعات كثيرة يبني عليها المواطن السوري أن تحقق هذه الانتخابات تحسنا معيشيا واقتصاديا وانمائيا.

وقال احد الناخبين لقناة العالم الاخبارية: نأمل من مجلس الشعب في هذا الدور التشريعي الجديد ان يكون له بصمة في تغيير الواقع وتحسين أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.

وتأتي هذه الانتخابات وسط تجاذبات دولية وعربية ايجابية من شأنها الدفع بالتشريعات الجديدة التي سيتخذها اعضاء مجلس الشعب الجدد الى رسم مسالك جديدة بعد سني الحرب.

التفاصيل في الفيديو ...