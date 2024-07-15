بانوراما: الانتخابات السورية، وترامب في ويسكونسن بعد الاغتيال الفاشل!!

العالم - بانوراما

ووفقاً لوكالةِ الأنباء السورية، فإنّ عددَ مراكز الاقتراع بلغ 8 آلاف وعدد المرشحين بلغ 1516، يتنافسون على 250 مقعدا في مجلس الشعب.

وجرت عملية الانتخاب التشريعية في سورية بإشراف من اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتائج.

وأدى جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات السورية اليمين القانونية.

وفي ثاني ملف في بانوراما، تستضيف مدينة ميلووكي، كبرى مدن ولاية ويسكونسن في الغرب الأوسط الأمريكي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في الفترة ما بين اليوم وحتى الـ 18 من يوليو الجاري، في أفق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقد وصل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، إلى المدينة لحضور المؤتمرِ الوطني للحزب الجمهوري، حيث سيتم رسميا تسميته مرشحا رئاسيا للحزب.

ويأتي ذلك غداة محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.