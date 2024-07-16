غزة وصفقة التفاوض على وقع المجازر

العالم - مع الحدث

كيف سيتعامل الوسطاء مع واقع استمرار جيش الاحتلال بالقصف والقتل طالما لم يجري التوصل لاتفاق كما تعلن قيادته يوم غد اجتماع لمجلس الوزراء الامني لبحث في اتفاق الاسرى ووقف النار؟

ما انعكاس خلاف نتنياهو مع اجهزته الامنية بشأن شروطه الجديدة بمحور فيلادلفيا وعودة السكان لشمال غزة وكلام سموتريتش عن رفض الموافقة على الصفقة ولو كان الثمن انهاء مسيرته السياسية؟

هل محاولات الاغتيال لقادة القسام المعتمدة للمرحلة الثالثة جعلت المقاومة ترضخ ام زادتها تصلبا ؟

ماذا عن اعتراف الجيش الاسرائيلي بوجود نقص في دبابته لاستهدافها في غزة؟

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الكاتب السياسي حمزة البشتاوي، رئيس مركز وطن لدراسات المستقبل معمر عرابي.