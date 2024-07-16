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عند الحدود اللبنانية الفلسطينية..

المقاومة الاسلامية تنفذ سلسلة عمليلات ضد مواقع وانتشار جيش العدو

المقاومة الاسلامية تنفذ سلسلة عمليلات ضد مواقع وانتشار جيش العدو
الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، ضمن سياق "دعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة"، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 15-07-2024، وفقًا للآتي:

العالم - لبنان

1- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 10:50 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

3- الساعة 17:40 استهداف موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

4- استهداف مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً المجزرة ‌‏المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين.

المصدر: الاعلام الحربي

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