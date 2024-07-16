بالفيديو..موكب للصّم والبكم لخدمة زوار عاشوراء

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بلغة الإشارة التي لا يفهمها الا شريحة الصم والبكم، يشاركون في احياء طقوس عاشوراء في شهرِ محرمٍ الحرام، موكبُ علي الأكبر احدُ أهم المواكب الحسينية لهذه الشريحة يساهمون من خلاله بإقامة مجالس العزاء واللطم ويقدمون الخدمات للمواكب الحسينية .

وقال مواطن من المشاركين في الموكب "مؤكب علي الاكبر تأسس عام 2003 هنا جمعية الصم والبكم ونحن موجودين لخدمة ابا عبدالله الحسين مؤكب علي الاكبر للصم والبكم في محافظة ذي قار"

وقال مواطن عراقي اخر" السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام على الحسين السلام على اولاده السلام على اصحاب السحين، موكب علي الاكبر للصم والبكم في محافظة ذي قار الذي يقوم بالتوزيع".

ويشكلُ هذا الموكب انموذجاً حقيقاً للتفاني في أحياء مبادى وقيم الثورة الحسينية الخالدة التي رسمها سيد الشهداء ع. وها هي اليوم أصبحت طريقاً حقيقياً للعشق الحسيني الذي لا يقفُ عند شريحة محددة.

وقال مترجم لشريحة الصم والبكم، محمد الجوراني، ان "تأسس في عام 2003 وتوجه لجمعية الصم والبكم في محافظة ذي قار هنا يتوزع لخدمة ابا عبدالله الحسين (ع) من طبخ وغيره خدمة لابا عبدالله الحسين، عدد الصم والبكم تقريبا حوالي 500 شخص".

يرفعون أيديهم بالدعاء وقلوبهم زاخرة بحب الامام الحسين (ع) يحاولون اثبات وجودهم ويسهمون في خدمة المواكب الحسينية التي تحيي ليالي عاشوراء الخلود ليسجلوا أسماءهم في سجل المعزين.