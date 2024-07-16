دماء شهداء المقاومة هي امتداد لدماء شهداء واقعة الطف

العالم _ مراسلون

وقال نائب الامين العام لحركة عصائب اهل الحق محمد الطباطبائي الذي شارك في هذه المراسم بحسينية امير المؤمنين عليه السلام، ان المحبة التي تجمع الشعبين الايراني والعراقي هي نتيجة ثورة الامام الحسين عليه السلام التي جمعت كل الاطياف، وهكذا يتم تقديم الخدمات لكل زوار الامام دون التمييز بين الشيعي والسني أو المسلم والمسيحي.

واكد السيد الطباطبائي في مقابلة خاصة مع قناة العالم ان انتصارات المقاومة الاسلامية في المنطقة كانت ببركة ثورة الامام الحسين عليه السلام، مضيفا ان كل دم يجري في سبيل الدفاع عن الاسلام هو امتداد لدماء شهداء واقعة الطف.

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