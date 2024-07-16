الاحتلال يعود لطاولة المفاوضات.. هل ينجح الضغط على نتنياهو؟

العالم - خاص العالم

بعد خيبة أمل اصيب بها كيان الاحتلال الاسرائيلي جراء فشله في اغتيال احد كبار قيادات كتائب القسام اثناء المجرزة الرهيبة التي ارتكبها في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة، مفاوضات التهدئة وتبادل الاسرى تعود الى مسارها من جديد.

جولة جديدة من المفاوضات مقررة بعد ايام في العاصمة القطرية الدوحة يشارك فيها رئيس الموساد ديفيد برنياع ويسبقها مشاورات قطرية اميركية في واشنطن. وفي حين انها ستعود الى النقطة التي توقفت عندها قبل مذبحة المواصي الا ان الجولة المقررة يطغى عليها الطابع الاستكشافي بهدف معاينة التأثير الذي لحق بالمفاوضات بعد شروط رئيس حكومة الاحتلال الجديدة ومحاولة الاغتيال التي شكلت محلّ رهان كبير لدى قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين على السواء.

وعلى ضوء التطورات تجري في تل ابيب لقاءات لبحث المسار التفاوضي كاجتماع للكابينت في ظل مواقف بعضها ايجابية تصدر عن مسؤولين أمنيين وتقول انه ليس هناك أي مانع أمني للتقدم نحو صفقة أسرى، يقابلها مواقف معاكسة تخرج من بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه المتطرفين.

وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت قال إن أجهزة الأمن اي الجيش والشاباك والموساد تدعم المقترح المطروح وعاد الى الحديث عن ان احتمال التوصّل إلى صفقة أقرب من أي وقت مضى لكنه شدّد على ضرورة استنفاد التحرّكات والخطوات في إطار المفاوضات في الأيام المقبلة والضغط على نتنياهو قبل زيارته واشنطن نهاية الاسبوع الجاري.

وفيما يحذر غالانت من ان عودة نتنياهو دون تحقيق تقدم في هذا الملف سيصبح التوصل الى اتفاق اكثر صعوبة لكن الاخير ما زال متشبثا بمواقفه فهو مصر على رفض انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا وعدم عودة السكان إلى شمال غزة ويرى ان موقفه الحازم يدفع حماس إلى إبداء مرونة في المفاوضات. فيما يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في صيغة الصفقة الحالية انتصار للسنوار وضياع لإنجازات الجيش.

هذا وتقول الخارجية الاميركية ان ما تسمعه من الجانب الإسرائيلي هو الالتزام بمقترح الرئيس جو بايدن وما يتسرب في الإعلام محاولات ضغط.