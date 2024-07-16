بالفيديو.."ركضة طويريج " في دولت اباد جنوبي طهران

العالم - مراسلون

واضافت مراسلتنا انه انطلقت مراسم "ركضة طويريج" بمشاركة جموع المعزين، في طقوس تقام بعد أداء صلاة الظهر يوم العاشر من محرم الحرام وسط رايات العاشورائية مرددين لبيك يا حسين.

هذا ويحي المسلمون في ايران وباقي أنحاء العالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الأبرار في واقعة الطف.

وخرجت المواكب الحسينية في مختلف المحافظات الإيرانية المتشحة بالسواد بمشاركة حشود المعزين.

وفي العراق توافد مئات آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها لإحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء المقدسة التي تحتضن مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وتشهد المدينة مراسم خاصة يحيي المشاركون فيها الشعائر الحسينية بالحزن والأسى.

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