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حماس تكشف عن تفاصيل 'اجتماع بكين' حول حرب غزة!

حماس تكشف عن تفاصيل 'اجتماع بكين' حول حرب غزة!
الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، باسم نعيم، أن الترتيبات جارية لعقد لقاء فصائلي فلسطيني بالعاصمة الصينية، بكين نهاية الشهر الجاري، نافيا صحة ما تردد عن ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس السبت المقبل.

العالم - فلسطين

وقال نعيم لوكالة "سبوتنيك"، : "هناك ترتيبات لعقد لقاء فصائلي جماعي نهاية الشهر الجاري في بكين".

وأضاف أن "المعلومات التي تتحدث عن عقد لقاء ثنائي منفرد بين حركتي فتح وحماس في بكين غير صحيحة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي آنذاك: "وصل ممثلون عن حركة فتح وحركة حماس إلى بكين لإجراء حوار عميق وصريح".

وأشارت إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت قريب".

وكان من المفترض عقد الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني في 23 يونيو/ حزيران، لكنه تعطل وأُجّل برغبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس حينها.

وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو نهاية فبراير/ شباط.

وعلى الرغم من أن اللقاء يجمع ما يقارب 14 فصيلا فلسطينيا، فإن الأنظار، بحسب مراقبين، تتجه إلى حركتي "حماس" و"فتح" باعتبارهما طرفي الانقسام، على أمل أن تكون الظروف الحالية والحرب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة دافعا للتقارب.

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