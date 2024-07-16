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كنعاني: العاشوراء الحسيني مناسبة لفضح الهوية الإرهابية للكيان الصهيوني

كنعاني: العاشوراء الحسيني مناسبة لفضح الهوية الإرهابية للكيان الصهيوني
الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني": في يوم عاشوراء الحسيني، دعونا ندعم الأطفال والنساء الفلسطينيين المضطهدين ونفضح الهوية الشريرة والإرهابية للكيان الصهيوني وداعمي هذا الکیان المجرم.

العالم - إيران

وكتب "ناصر كنعاني" في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي معزياً بعاشوراء الحسيني إلى كافة المسلمين والشيعة وأحرار العالم قائلاً: إن الإمام الحسين (ع) هو حامل لواء التمحور حول الله وأعلى الفضائل الأخلاقية والإنسانية ومناهضة الطغيان وعدم الاستسلام في وجه المتمردين وشياطين العالم.

وتابع: في يوم عاشوراء الحسيني، دعونا نعزز ثقافة عاشوراء وندعم الأطفال والنساء الفلسطينيين المضطهدين ونفضح الهوية الشريرة والإرهابية للكيان الإسرائيلي وداعمي هذا الکیان المجرم.

وکتب في النهاية: "نحن أمة الإمام الحسين".

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