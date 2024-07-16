العتبة الحسينية تستخدم تقنيات حديثة في تنظيم مراسم يوم عاشوراء

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من كربلاء المقدسة ان العتبة الحسينية هذا العام لم تعتمد فقط على العنصر البشري في تنظيم وإدارة مراسم العزاء، بل استخدمت تقنيات عالية ومتطورة عن طريق كاميرات حديثة، تسيطر من خلالها على الانسيابية بدخول المواكب العزائية والزوار الى مرقد الامام الحسين عليه السلام.

وأضاف مراسل العالم ان العتبة ستستثمر هذه الكاميرات في تنظيم جموع المعزين الذين سوف يشاركون ظهيرة يوم غد في مراسم ركضة طويريج المليونية والتي من المتوقع ان تشهد هذا العالم مشاركة كبيرة من داخل العراق وخارجه.

المشاركون يؤكدون على دعمهم لأهالي غزة

ونوه مراسل العالم الى ان المشاركون في مراسم احياء ذكرى عاشوراء بكربلاء المقدسة هذا العام رفعوا شعارات التضامن مع أهالي غزة، حيث شدد الكثير على ان نهج الامام الحسين عليه السلام هو الطريق الوحيد لتحرير غزة.

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