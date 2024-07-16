47 شهيدا بمجزرتين للاحتلال في خانيونس والنصيرات

العالم - فلسطين

ففي خانيونس، استشهد 17 مواطنًا وأصيب 26 آخرون -اليوم الثلاثاء- في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مواصي خانيونس.

وقالت مصادر محلية: إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة في شارع العطار بمواصي خانيونس بمنطقة مكتظة بالنازحين، ما أدى إلى 13 شهيدًا منهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين بجروح.

وذكرت المصادر أن المجزرة وقعت على مقربة من المستشفى الأردني ونقلوا إلى المستشفيات.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو عكر غرب خانيونس.

وفي مخيم النصيرات، استشهد 20 مواطنا وأصيب 48 آخرون آخرون في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مخيم 2 جنوبي النصيرات.

وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد الصحفي محمد مشمش خلال مجزرة الاحتلال في النصيرات.

ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر ضد النازحين في المواصي التي أعلنها منطقة إنسانية في تأكيده على كذبه وإصراره على المضي في جريمة الإبادة الجماعية.