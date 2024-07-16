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تتويج إيران ببطولة كرة السلة لشباب غرب آسيا تحت 18 عاما

تتويج إيران ببطولة كرة السلة لشباب غرب آسيا تحت 18 عاما
الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

توج المنتخب الإيراني ببطولة غرب آسيا لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما بعدما حسم المباراة النهائية إمام نظيره اللبناني بفارق 15 نقطة وبنتيجة (69-54)، والتي أجريت مساء الإثنين بصالة الشعب في العاصمة العراقية بغداد.

العالم - إيران

وكان الإيراني محمدمهدي حيدري افضل مسجل باللقاء برصيد 24 نقطة و13 متابعة و5 تمريرات حاسمة.

يذكر أن إيران تصدرت المجموعة الثانية بفوزها على اليمن 98-33 وعلى العراق 77-49 ومن ثم فازت على الأردن في الدور نصف النهائي بنتيجة 73-55 .

فيما تصدر لبنان المجموعة الأولى بالفوز على فلسطين 109-62 وعلى الأردن 68-66 في دور المجموعات ومن ثم على العراق في الدور نصف النهائي بنتيجة (48-42) .

وتقام منافسات بطولة آسيا تحت 18 عاما في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 2 إلى 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وضمنت منتخبات لبنان وإيران والاردن تأهلها إلى بطولة آسيا، بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، كون نظام تصفيات غرب آسيا ينص على تأهل منتخبين بالإضافة إلى الأردن صاحب الضيافة.

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