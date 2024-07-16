إيران تدين الهجوم الإرهابي على مراسم العزاء في سلطنة عمان

العالم - إيران

وأدان كنعاني حادث إطلاق النار في مراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) في العاصمة مسقط والذي أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وأعلن مساندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسلطنة عمان حكومة و شعبا ضد التيارات الانقسامية.

وأعرب كنعاني عن تعاطفه مع عوائل ضحايا هذا العمل الإرهابي في عمان وسأل الله تعالى الرحمة للشهداء ولذويهم جمیل الصبر والسلوان.

ووقع هجوم إرهابي مسلح في سلطنة عمان، صباح الیوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 20 شخصا، في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير، بمدينة مسقط.

وحسب التقارير الواردة، فقد استهدف إطلاق نار أبناء الجالية الباكستانية، الذين كانوا يقيمون مجلس عزاء للإمام الحسين عليه السلام في ذكرى عاشوراء، في حسينية الإمام علي عليه السلام في منطقة الوادي الكبير بولاية مطرح في سلطنة عمان.