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لم يشهده منذ 24 عاما.. الاحتلال يسجل مستوى قياسيا لوباء قاتل

لم يشهده منذ 24 عاما.. الاحتلال يسجل مستوى قياسيا لوباء قاتل
الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الصحة  في كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن بعد 24 سنة سُجل عدد إصابات قياسي للمرض الفيروسي "حمى النيل الغربي" الذي ينتشر بسبب لدغات البعوض، إذ سُجلت إصابة 440 شخصا بالفيروس وتوفي 32 منهم.

العالم - الاحتلال

وبحسب إذاعة "كان" العبرية، ففي عام 2000 سجلت 425 إصابة بالمرض، لكن في عام 2024 تجاوز عدد المصابين هذا الرقم بعد أول سبعة أشهر.

ومنذ عام 2000 بلغ متوسط عدد المصابين سنويا بالحمى المذكورة في الكيان الإسرائيلي نحو 100 شخص.

حسب معطيات وزارة الصحة في الكيان الإسرائيلي فاعتبارا من 28 يونيو/حزيران تم الكشف عن إصابة 81 شخصا توفي منهم 7 أشخاص.

وفقا لمعلومات وزارة الصحة فمعظم المصابين بحمى النيل الغربي (نحو 70-80%) لا يعانون من الأعراض، كما أن 20% من المصابين قد يعانون من الأعراض، ومنها درجة الحرارة المرتفعة والصداع وآلام في الجسم والمفاصل وقيء وإسهال والطفح الجلدي.

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