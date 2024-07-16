العالم – العين الإسرائيلية

وبحث البرنامج في الرواية الصهيونية باغتيال القائد "محمد الضيف" خلال المجزرة المروّعة التي إرتكبها الاحتلال في مخيمات النازحين الفلسطينيين في المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة قبل أيام والتي كانت غير مقنعة للكثيرين في الكيان، حيث الشكوك مرتفعة جدا حول صدقية هذه الرواية التي تكررت مرات عدة خلال السنوات الماضية.

وناقش البرنامج في التشكيك في رواية اغتيال القائد "محمد الضيف" وصل لمواقع التواصل الاسرائيلية التي حفلت بتعليقات النشطاء عن كذب هذه الادعاءات بشأن اغتياله فعلا، فقط قال ليال على موقع الانستغرام:" هناك إحتمال كبير بأنه في حماس لا يكذبون.. في مرات كثيره أعلنوا انه صفّي وفق تقديرات الجيش سبب اكتشف انه كذب".وقالت اماليا:" اذا نجا هذه المرة فستكون فضيحة خطيرة".

وحول تداعيات كذب الإحتلال بشان إغتيال محمد الضيف على الكيان، وتبريره لهذه المجزرة الرهيبة التي ارتكبها في المواصي بخان يونس، أكد حسن حجازي المختص بالشأن الإسرائيلي أن الاحتلال تذرع بوجود قائد قوات القسام"محمد الضيف" في المكان ليرتكب هذه المجزرة، لكن على ما يبدو إن المعطيات المختلفة التي تتوفر لاجهزة الامن الصهيونية ترجح أنه نجا من محاولة اغتياله، ان كان بالاساس موجودا فنتنياهو في الخطاب الذي ألقاه في نفس الليلة تحدث بشكل غير جازم وقال:" اننا حاولنا اغتيال محمد الضيف لكننا لم نتأكد من أننا وصلنا الى هذه النتيجة".

ولفت حجازي إلى أن هذه القضية تؤكد على ما يبدو أن الإحتلال الإسرائيلي قد فشل في هذه المحاولة، خصوصا أن موقف حماس كان قاطعا حاسبا بأنه "لا محمد الضيف قد اغتيل، ولا قائد كتيبة رفح قد تمكن الإحتلال من الوصول إليه".

ونوه حجازي إلى أن كل هذه القضية تعيد الى ذاكرة الصهاينة كما تحدث المعلقين الصهاينة أن التجارب الطويلة في محاولات اغتيال هذا القائد المقاوم في قطاع غزة والتي كانت تنتهي والذين كانوا يتحدثون عن سبع أو ثماني محاولات قد فشلت بأجمعها، ومن غير المستبعد ان يكون الإحتلال قد فشل في هذه المرة خصوصاً أن القائد الضيف لديه القدرة والحس الامني العالي جدا الذي يساعده على الخروج من هذه المحاولة.

وألقى البرنامج الضوء على الشكوك في صدقية رواية الاحتلال باغتيال القائد محمد الضيف في مجزرة المواصي، واكبتها الشكوك في قدرة الكيان على تصفية حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وهو ما أشار إليه أحد الجنرالات الاسرائيليين السابقين.

ضيف البرنامج:

- حسن حجازي المختص بالشأن الإسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...