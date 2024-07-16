تصريحات جديدة لأنصارالله حول طرد حاملة الطائرات 'آيزنهاور'

العالم - الیمن

وقال السيد الحوثي في خطاب متلفز : ميدان المواجهة ضد العدو الإسرائيلي والأميركي هو الميدان الذي ينبغي على الأمة جمعاء أن تساهم فيه

وأضاف: قضية فلسطين هي قضية القضايا والمأساة الكبرى في المعمورة ومن الخزي الكبير أن تكون في محيط إسلامي أكثره متخاذل

وتابع: التصعيد السعودي العدواني ضد شعبنا بعد أن أمره الأميركي جاء خدمة للإسرائيلي

وأشار السيد الحوثي الى طرد اليمنيين حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور" من المياه اليمنية وقال: كان من نتائج عملياتنا العجيبة وغير المعهودة للأعداء هو طرد حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور" من البحر الأحمر.. الأميركي اتجه بعد طرد حاملة طائراته إلى توريط السعودي ليدفع به إلى خدمة الإسرائيلي بأكثر مما يقدم ويفعل

كما أكد زعيم أنصارلله التي تسيطر على صنعاء : عملياتنا مستمرة بالقصف الصاروخي والعمليات البحرية في تصعيد وتصاعد حتى يتوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة