تتويج منتخب إيران للمصارعة الرومانية ببطولة آسيا

العالم - إيران

وبدأت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة المصارعة الرومانية لناشئة آسيا في تايلاند، حيث تمكن كل من المصارعين الإيرانيين أمير كاظمي للوزن 48 كغم، و مهدي غلاميان للوزن 62 كغم، و إسماعيل نبوي للوزن 68 كغم من الحصول على الميدالية الذهبية، فيما تقلد أبوالفضل ظهیري للوزن57 كغم و أمير حسين بختيارنجاد للوزن 85 الميدالية الفضية.

کما أحرز بنيامين رستکار وأميرحسين علواني الميدالية البرونزية في أوزان 44 كغم و 75 كغم.

وفي ترتيب الفرق حصدت إيران البطولة برصيد 170 نقطة وجاءت منتخبات أوزبكستان بـ169 نقطة وكازاخستان بـ154 نقطة، والهند بـ137 نقطة وقرغيزستان بـ126 نقطة في المراكز من الثاني إلى الخامس.