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نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني بسبب الحرب

نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني بسبب الحرب
الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 20% من سكان السودان نزحوا داخليا أو عبر الحدود منذ بداية الحرب.

العالم - السودان

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان لها، أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا من منازلهم بسبب الحرب في السودان، مشيرة إلى أن معظمهم نزحوا داخليا أو عبر الحدود.

وتزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا في السودان مع كل يوم يمر دون توقف تمدد الصراع المشتعل بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني، في ظل حالة من ضبابية المستقبل وانعدام أفق الحل.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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