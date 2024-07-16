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شاهد..حرارة الصيف تزيد معاناة أهالي الحديدة مع تردي أوضاعهم المعيشية

الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

في جميع أنحاء اليمن بشكل عام والحديدة بشكل خاص لا تزال المستشفيات، تعاني من ضغط كبير في عدد المرضى بسبب زيادة الفقر المدقع وإنتشار الامراض والاوبئة التي فاقمها العدوان والحصار السعودي المفروض منذ 9سنوات، تفاصيل اوفى عن معاناة السكان في التقرير التالي:

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وسط لهيب الصيف، تزداد معاناة السكان في محافظة الحديدة خاصة مع تردي الأوضاع، الحاج عوض كبير السن قعيد الفراش، يعول ثلاث أسر كبيرة في منزل صغير، لا يوجد فيه كهرباء ولا مقومات الحياة، تفاقمت حياته وحياة اسرته بعد ان خسر ابناءه وظائفهم جراء اغلاق بعض المصانع أبوابها، وهم الان يتقاسمون الجوع والمأساة.

موجة الحر الشديد والتي تصل دراجاتها في بعض الأحيان الى 45 درجة مئوية ومستويات كبيرة من الرطوبة، وإنتشار الأمراض والأوبئة المختلفة في ضل ظروف طبية قاسية تعانيها هيئة مستشفى الثورة العام، التي تستقبل في اليوم أكثر من الفي مريض من خمس محافظات.

وقال الدكتور أحمد معجم نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة:"مهما فعلنا في في مستشفى الثورة بحق المرضى كون المترددين يفوق عددهم 2000 أو 2300 متردد يوميا، ومما يميزهم أنهم من الشريحة الضعيفة والفقيرة".

تحاول هيئة المستشفى بصعوبة بالغه إيجاد البدائل والدعم، لمنع توقف الكهرباء ومن ثم إنهيار المنظومة الصحية المرهقة أساساً وحدوث كارثة إنسانية في البيت الثاني لهذا الكم الهائل من المرضى.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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