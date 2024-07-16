وزيرة الاستيطان تهدد نتنياهو بحل الحكومة.. في هذه الحالة!

العالم – خاص بالعالم

وذلك في وقت اكد فيه الاعلام العبري وجود خلافات واسعة بين نتنياهو وفريق التفاوض الإسرائيلي بشأن بقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا.

واضاف ان نتنياهو يصرّ على عدم انسحاب الجيش من المحور الذي يفصل بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، لكن فريق التفاوض أبلغه أنه من دون الانسحاب وعودة السكان إلى الشمال، فلن توافق حماس على الصفقة. لكن وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، يعارض البقاء في المحور الواقع على الحدود.



مصادر سياسية مصرية اكدت رفض القاهرة رفضا قاطعا بقاء اي قوات لجيش الاحتلال بمحور فيلادلفيا، كما تصر حركة حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما في ذلك معبر رفح ومحور فيلادلفيا، كشرط أساسي للتوصل إلى صفقة معه تتضمن تبادل الأسرى ووقف الحرب.

ومسألة بقاء قوات الاحتلال على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حماس ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء جيش الاحتلال في تلك المنطقة.

ونفى مسؤول مصري رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه وجود وجود أنفاق تعبر من غزة إلى سيناء، واعتبر ان هذه الاكاذيب تروّجها تل أبيب بهدف التعتيم على فشلها عسكريا في غزة.



أما وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، فجدد معارضته إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، معتبرًا صيغة الصفقة الحالية بمنزلة انتصار لقائد حماس في الداخل يحيى السنوار وضياع للإنجازات العسكرية التي حققها الجيش. وأضاف سموتريتش، أن هناك تشكيكًا على المستوى السياسي في توصيات القادة الأمنيين.

هذا في وقت تواصل فيه عائلات الاسرى في غزة، والمتضامنين معهم، تظاهراتهم في تل أبيب لمطالبة الحكومة بعدم تفويت فرصة إبرام صفقة التبادل المطروحة الآن على طاولة التفاوض.

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