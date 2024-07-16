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فيديو خاص: تطورات مهمة بين حزب الله والاحتلال!!

الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن المناوشات والتصعيد اليوم استنمر بين المقاومة الاسلفامية في لبنان وجيش الاحتلال الصهيوني، على طول الجبهة ما بين فلسطيني المحتلة والجنوب اللبناني.

واستهدفت المقاومة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

كما استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

هذا فيما تم استهداف موقع السماقة الاسرائيلي في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

الى ذلك قصفت المقاومة الاسلاسمية مستعمرة كريات شمونة بصواريخ فلق والكاتيوشا، ردا على ‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصاً المجزرة ‌‏المروعة التي أقدم عليها العدو في بنت جبيل والتي أدت لاستشهاد مدنيين.

المزيد من التفاصيل لدى مراسلنا في الفيديو المرفق ...

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