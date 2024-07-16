فيديو خاص: تطورات مهمة بين حزب الله والاحتلال!!

واستهدفت المقاومة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

كما استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

هذا فيما تم استهداف موقع السماقة الاسرائيلي في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

الى ذلك قصفت المقاومة الاسلاسمية مستعمرة كريات شمونة بصواريخ فلق والكاتيوشا، ردا على ‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصاً المجزرة ‌‏المروعة التي أقدم عليها العدو في بنت جبيل والتي أدت لاستشهاد مدنيين.

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