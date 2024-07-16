نتنياهو: زوجتي سارة مهددة بـ'الاغتصاب'!

العالم - فلسطين

وقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14 العبرية، إن هنالك تحريضا على قتل المسؤولين المنتخبين في كيان "إسرائيل"، وإن هذا يمكن أن يصل إلى رئيس الحكومة وعائلته، مشيرا إلى أنه يتعرض لتهديد مستمر على مدار الساعة، وهناك من يصرخ في وجهه على الدوام بأنه "خائن" و"قاتل".

وتابع: "ليس أنا فحسب بل يشمل التهديد عائلتي أيضا" متهما أطرافا في اليسار المتطرف بتأجيج العنف.



وأشار إلى أن زوجته سارة تتلقى تهديدات بالاغتصاب، وتتلقى الشتائم، رغم عملها على مدار الساعة مع عائلات القتلى الإسرائيليين، وعائلات الأسرى في غزة.

على جانب آخر، قال نتنياهو إنه باق في محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، على الرغم من معارضة وزير الحرب، يوآف غالانت.

وهددت وزيرة الاستيطان من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف أوريت ستروك، الثلاثاء، بتفكيك حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا انسحب الجيش من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.