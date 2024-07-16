لبنان.. صواريخ المقاومة تستهدف مستوطنات صهيونية

العالم - لبنان
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدافها، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، مستوطنة "كريات شمونة" (الخالصة)، ومقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل.
وأتى هذان الاستهدافان، بحسب ما جاء في بيان الإعلام الحربي، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل الآمنة، واستهداف المدنيين، وخصوصاً قرية كفرتبنيت، واستشهاد مدَنِيَّين.
وأعلنت المقاومة قصفها مستعمرة "كابري" بصليةٍ من صواريخ الكاتيوشا.
كذلك، أعلنت في بيان لاحق أنّها استهدفت مستعمرات "كفرحوشن وأورهغنوز و باريوحاي وميرون"، رداً على استهداف قرى الجنوب، وسقوط 3 شهداء.