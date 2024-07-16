لبنان.. صواريخ المقاومة تستهدف مستوطنات صهيونية

العالم - لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدافها، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، مستوطنة "كريات شمونة" (الخالصة)، ومقر قيادة كتيبة السهل في ‏ثكنة بيت هلل.

وأتى هذان الاستهدافان، بحسب ما جاء في بيان الإعلام الحربي، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل الآمنة، واستهداف المدنيين، ‏وخصوصاً قرية كفرتبنيت، واستشهاد مدَنِيَّين.

وأعلنت المقاومة قصفها ‏مستعمرة "كابري" بصليةٍ من صواريخ الكاتيوشا.

كذلك، أعلنت في بيان لاحق أنّها استهدفت مستعمرات ‌"‏كفرحوشن وأورهغنوز و باريوحاي وميرون"، رداً على استهداف قرى الجنوب، وسقوط 3 شهداء.