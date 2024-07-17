باقري: الهجمات الإسرائيلية مصدر تفاقم حدة الأزمة في المنطقة

العالم - إیران

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني بالإنابة علي باقري مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك حيث ناقش الجانبان آخر تطورات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في التعاون الثنائي بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي، قيّم باقري تقدم العلاقات الثنائية بانه يمضي في الاتجاه الصحيح.

وأعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني عن أمله في الانتهاء باسرع ما يمكن من الإجراءات القانونية لوضع اللمسات الأخيرة على الوثائق المهمة في جدول أعمال التعاون الثنائي، وخاصة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقيات التعاون بين الجانبين، بما في ذلك استخدام امكانية الترانزيت عبر الجمهورية الإسلامية.

وبشأن تطورات المنطقة وغزة، أكد مسؤول الجهاز الدبلوماسي الإيراني على ضرورة منع استمرار جرائم واعتداءات الصهاينة ضد اهل غزة المظلومين في أسرع وقت ممكن، معتبرا إهمال هذه القضية واتساع نطاق هجمات الكيان السبب في تفاقم حدة الأزمة في المنطقة.

وثمن باقري جهود روسيا بشان خطتها الرامية لإثارة القضية الفلسطينية والجرائم التي يرتكبها الصهاينة في حرب غزة، خلال فترة رئاستها الدورية لمجلس الامن الدولي.

من جانبه، هنأ وزير خارجية روسيا مرة أخرى بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، وأعرب عن ارتياحه لعملية التعاون الثنائي، واعتبر التقدم في القضايا المطروحة على جدول الأعمال مع إيران موضع اهتمام القادة الروس.

وفي إشارة إلى القلق المشترك الذي يساور روسيا بشأن إمكانية توسيع نطاق الصراع والعدوان الشامل من قبل الصهاينة بما في ذلك ضد لبنان، أعلن سيرغي لافروف أن بلاده تسعى إلى منع مثل هذا الحدث وأكد على مسؤولية جميع الأطراف في هذا الصدد.

وفي هذا اللقاء، تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بعقد الاجتماعات الإقليمية الثلاثية، وجرى التخطيط اللازم بهذا الصدد.