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سقوط أسطورة الميركافا ومضاعفة العمليات النوعية للمقاومة

الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

كيف يُقرأ اعتراف الجيش الاسرائيلي بنقص الدبابات لديه والذخيرة نتيجة استهدافها في ميدان غزة على أيدي المقاومة.

العالم _ مع الحدث

- هل اعترافه يؤكد صدقية الاعلام العسكري للمقاومة ويسقط اسطورة الميركافا بنسختها الجديدة؟

- ماذا يعني دخول جيش الاحتلال في مأزق سلاح المدرعات على جبهات غزة ما يصعب عليه التفكير بفتح جبهة الشمال؟

- ما أهمية عدم تأثر مقاتلي المقاومة باغتيال قادتهم العسكريين مع صعوبة استغلال حجم الضغوط عليهم؟

- هل حجم خسائر الجيش في الميدان على أيدي المقاومين يدفع قادته للانتقام من المدنيين بارتكاب المزيد من المجازر مرة جديدة في مخيمات الأونروا للنازحين في النصيرات والمواصي؟

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من منسق الحكومة السابق لدى قوات الطوارئ الدولية العميد منير شحادة من بيروت والباحث بالعلاقات الدولية اشرف عكة من رام الله.

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